Во вторник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

Во вторник утром, 27 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 901 тысячи автомобилей.

На дорогах Подмосковья движение затруднено на основных трассах региона по направлению в Москву.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает небольшие затруднения в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.