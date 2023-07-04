Во вторник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Во вторник утром, 4 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 908 тысяч автомобилей — меньше, чем вчера.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы Варшавском, Дмитровском, Ленинградском, Киевском, Можайском, Осташковском, Пятницком, Симферопольском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».



Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.



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