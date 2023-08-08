Во вторник утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла

Во вторник утром, 8 августа, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла, на дорогах зафиксировано почти 861 тысяча автомобилей.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Володарском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Ярославском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-5 «Урал».

В течение дня в Подмосковье местами прогнозируют небольшой дождь. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра. Не оставлять в салоне автомобиля детей и животных.

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