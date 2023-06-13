Во вторник вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

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Во вторник вечером, 13 июня, загруженность подмосковных дорог невысокая, и составляет всего 4 балла.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на внешней стороне МКАД и съездах в сторону области, на вылетных магистралях — Ленинградском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Можайском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щёлковском, Ярославском и Дмитровском шоссе.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе к концу рабочей недели ожидается 30-градусная жара. Подробнее об этом читайте в нашем материале.