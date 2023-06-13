Во вторник вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон

Во вторник вечером, 13 июня, загруженность подмосковных дорог невысокая, и составляет всего 4 балла.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на внешней стороне МКАД и съездах в сторону области, на вылетных магистралях — Ленинградском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Можайском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щёлковском, Ярославском и Дмитровском шоссе.





Ранее сообщалось, что в Московском регионе к концу рабочей недели ожидается 30-градусная жара. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

