Вода в Стамбуле может закончиться через 2 месяца

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Уровень запасов в водохранилищах Стамбула снизился до 18%.
Запасы воды в Стамбуле могут закончиться менее чем через 2 месяца. Уровень жидкости в водохранилищах самого населенного турецкого города достиг 18,07%, пишет РИА Новости.
По данным управления водных ресурсов и канализаций Стамбула (İSKİ), к четвергу, 2 ноября, в стамбульских снабжающих водохранилищах осталось 156,9 млн кубометров из 868 млн. Этого количества воды может хватить на 50 дней, если не пройдут осадки.
Запасы воды в городе падают, начиная с апреля. Тогда степень заполненности водохранилищ составляла 48,5%. В конце октября показатель достиг отметки в 20%. В Стамбуле живёт около 16 млн человек. Они ежегодно потребляют около 3,1 млн кубометров воды. Граждан призвали экономить ресурсы.
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По данным управления водных ресурсов и канализаций Стамбула (İSKİ), к четвергу, 2 ноября, в стамбульских снабжающих водохранилищах осталось 156,9 млн кубометров из 868 млн. Этого количества воды может хватить на 50 дней, если не пройдут осадки.
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Мария Фирсова