Водитель автобуса в Сургуте совершил намаз прямо в салоне

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Под постом появилось множество комментариев, причем мнения разделились. Многие посчитали неправильным отправление религиозных культов во время работы. Ведь пассажиры могли торопиться, куда-то опаздывать, а им пришлось ждать, пока водитель закончит молитву. Другие, конечно же, мусульмане, поддержали водителя. Они писали, что он в силу своей специальности весь день находится за рулем, а намаз положено совершать пять раз в день в конкретное время. К тому же, отмечали религиозные комментаторы, намаз длится не 40 минут, а значительно меньше. В компании, обслуживающей маршрут, от комментариев воздержались.
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