Водитель, сбивший в Калуге 11 пешеходов, арестован на два месяца

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Сбившего 11 человек на тротуаре в Калуге водителя, заключили под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает прокуратура региона в своем телеграмм-канале.
По информации ведомства, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
На полном ходу автомобиль влетел в остановку, где находились 11 человек. Сам виновник ДТП сообщил, что потерял сознание и отрицал употребление психотропных вещесв.
На суде задержанный заявил о намерении помочь все пострадавшим в аварии материально.
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На полном ходу автомобиль влетел в остановку, где находились 11 человек. Сам виновник ДТП сообщил, что потерял сознание и отрицал употребление психотропных вещесв.
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Анастасия Крестьянова