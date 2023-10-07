Водитель военкора ВГТРК спас раненного ребёнка во время обстрела Донецка

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Водитель военного корреспондента телеканала «Россия 24» Станислава Бернвальда спас ребёнка во время обстрела Донецка украинскими военными. Об этом в ходе встречи молодых военкоров в Госдуме рассказал сам журналист.
Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, услышав эту историю, связался с водителем и пообещал наградить его за спасение раненного ребёнка. Кроме того, в качестве компенсации за повреждение автомобиля, Слуцкий пообещал вручить герою новую машину.
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