Водителей предупредили о тумане в Московской области

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В Московской области в ночь на четверг синоптики прогнозируют туман. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Этой ночью в Московском регионе ожидается туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-700 м. В связи с неблагоприятными метеоусловиями водителям следует быть предельно внимательными, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей», – говорится в сообщении.В ведомстве также посоветовали не совершать резких обгонов и перестроений, быть аккуратнее на поворотах.
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