Водителей не будут штрафовать, если перед камерой не было предупреждающих знаков

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А пока она не принята, депутаты предлагают все-таки обозначать камеры. Так депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачёв отправил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение об установке предупреждающих знаков перед передвижными комплексами фотовидеофиксации нарушений. Такая мера позволит водителям быть внимательнее на дороге и сбавлять скорость, чтобы избежать штрафа.
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