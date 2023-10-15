Водителям объяснили, как выбрать правильные зимние шины

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Основным критерием является хорошее сцепление, и для этого следует обратить внимание на протектор и дорожный рисунок шин. Шины с глубоким и агрессивным протектором лучше подходят для сцепления на снежных и ледяных дорогах, пояснил эксперт.
Зимние шины в целом делятся на три типа: шипованные, «скандинавские» и «европейские». Шипованные шины лучше подходят для ситуаций с гололедом, «скандинавские» шины устойчивы к сильным морозам, а «европейские» шины оптимальны для вождения на влажных и сравнительно теплых дорогах в зимний период.
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