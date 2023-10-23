Водителям разрешили ставить квадратные номера на машину

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Российским водителям больше не грозят штрафы за использование квадратных номеров на передней части автомобиля, пишет «Коммерсант». 18 октября Росстандарт внес изменения в ГОСТ которые разрешают использование таких номеров спереди.
ГИБДД уже направила разъяснения об этом в регионы, что устраняет неудобства для владельцев автомобилей с квадратными номерами на переднем бампере. Важно отметить, что с 2020 года такие номера были разрешены на задней части машины, но использование их спереди ранее подвергалось штрафу в 500 рублей.
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Артем Кузьмин