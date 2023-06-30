Водная фауна не пострадает при расчистке реки Македонки

Фото: Минэкологии МО
В подмосковном Минэкологии заверили, что работы идут строго по проекту
В Минэкологии Подмосковья жителей городского округа Люберцы заверили, что расчистка участка реки Македонки и образованного ею Малаховского озера идёт по плану. Людей волнует, не нарушают ли работы экосистему водоёма, сообщили в пресс-службе ведомства.
Он добавил, что нерестовых участков и зимовальных ям в Малаховском озере нет, поэтому рыбе ничто не угрожает. Тем не менее, работы на время нереста приостановили.
Фирсов также подчеркнул, что в Малаховском озере обнаружены красноухие черепахи, выброшенные нерадивыми хозяевами. Такие амфибии могут погибнуть зимой. Министр попросил жителей не выпускать в водоёмы виды водной фауны, которые ранее содержались в аквариумах.
Работы по расчистке водного объекта предусматривают частичный спуск воды. При этом в центре чаши озера останется русло, то есть течение реки сохранится. Предусмотрено также удаление донных отложений.
Работы планируется завершить к декабрю будущего года. В паводковый период весной 2025-го озеро снова наполнят водой.
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«Проект расчистки получил положительное заключение государственной экспертизы и согласован Росрыболовством. Учтены все возможные риски, в том числе в отношении ихтиофауны. У нас достаточный опыт расчистки. Практика показывает, что водные обитатели при этом просто перемещаются, а с окончанием работ возвращаются на прежние места», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Фирсов также подчеркнул, что в Малаховском озере обнаружены красноухие черепахи, выброшенные нерадивыми хозяевами. Такие амфибии могут погибнуть зимой. Министр попросил жителей не выпускать в водоёмы виды водной фауны, которые ранее содержались в аквариумах.
Работы по расчистке водного объекта предусматривают частичный спуск воды. При этом в центре чаши озера останется русло, то есть течение реки сохранится. Предусмотрено также удаление донных отложений.
Работы планируется завершить к декабрю будущего года. В паводковый период весной 2025-го озеро снова наполнят водой.
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Лора Луганская