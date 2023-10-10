Водоплавающие птицы готовятся к перелёту из Подмосковья на зимовку

Фото: Комлесхоз МО
Понижение температуры воздуха в Подмосковье до минусовых отметок заставило водоплавающих птиц собираться на зимовку в тёплые края. Как только птенцы научатся хорошо летать, пернатые собьются в стаи и покинут насиженные места до весны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Учёные установили, что сигналом к отлёту для пернатых становится образование льда на водоёмах, что лишает их возможности добыть корм.
Некоторые птицы, в основном утки, остаются на зиму на незамерзающих участках Москвы-реки и Оки.
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«Водоплавающие и околоводные – серые цапли, кряквы, озёрные, сизые и серебристые чайки – пока не улетели из Подмосковья. Это крупные птицы с устойчивой терморегуляцией. Они способны сохранять тепло и в холодное время года. Им помогают плотные перья, которые достаточно плотно связываются друг с другом специальным жиром», – пояснил председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.
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Лора Луганская