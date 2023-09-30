Военком Петербурга опроверг информацию о длинных очередях в военкоматах города

Фото: iStock/Semen_Salivanchuk
Военный комиссар Санкт-Петербурга полковник Марат Урмансов опроверг информацию о том, что в военкоматах города образовались длинные очереди из-за постановки на воинский учет сотрудников предприятий. Об этом пишут РИА Новости.
По его словам, военкоматы работают с понедельника по пятницу «в плановом режиме», а 1 октября не является последней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учёту.
Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что на этой неделе в нескольких районах Санкт-Петербурга были замечены длинные очереди, выстроившиеся у дверей военкоматов. Большую часть ожидающих составляли сотрудники кадровых служб предприятий и организаций, которые пришли передать данные о своих работниках в части воинского учета.
«Фонтанка» связала это со вступлением в силу новые поправки к КоАП, которые сильно ужесточают санкции в области воинского учета. Так, например, размеры штрафов за необеспечение явки призывников в военкомат для юридических лиц выросли с пяти тысяч рублей до 400-500 тысяч, в зависимости от статьи.
При этом, по словам кадровиков, военкоматы не справляются с нагрузкой. Одна из ожидающих пожаловалась, что за час очередь продвинулась всего на пять человек, а военкомат работает только два дня в неделю по два часа и, конечно, не успевает принять всех желающих.
Читайте также:
Длинные очереди появились в военкоматах Петербурга
Призыв в России начнется 1 октября: куда отправятся служить срочники
Призыв на военную службу начнется 1 октября во всех регионах РФ
«Поэтому все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно. Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь», — отметил Урмансов.
«Фонтанка» связала это со вступлением в силу новые поправки к КоАП, которые сильно ужесточают санкции в области воинского учета. Так, например, размеры штрафов за необеспечение явки призывников в военкомат для юридических лиц выросли с пяти тысяч рублей до 400-500 тысяч, в зависимости от статьи.
При этом, по словам кадровиков, военкоматы не справляются с нагрузкой. Одна из ожидающих пожаловалась, что за час очередь продвинулась всего на пять человек, а военкомат работает только два дня в неделю по два часа и, конечно, не успевает принять всех желающих.
Читайте также:
Длинные очереди появились в военкоматах Петербурга
Призыв на военную службу начнется 1 октября во всех регионах РФ
Артем Путинцев