Военкор Пегов объяснил уникальность Пригожина

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Военный корреспондент Семён Пегов заявил, что своим бесстрашием Пригожин и его бойцы заражали окружающих. Об этом сообщает Царьград.
«Я бы акцентировался на одном качестве, характеризующем и Евгения Пригожина, и всё ядро командиров ЧВК "Вагнер": презрение к смерти, подчёркнутое к ней равнодушие и принятие той трагедии, которая происходит вместе со смертью», — приводит слова Пегова Царьград.Пегов отметил, что коллектив, который создали Пригожин и его помощником Дмитрий Уткин, был показательным.
Напомним, 23 августа частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
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Екатерина Коршунова