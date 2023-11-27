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Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

РБК: военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в «Безопасном городе»
27 ноября 2023, 01:57
Фото: Istockphoto / AMilkin

Фото: Istockphoto / AMilkin

Главная военная прокуратура выявила признаки мошенничества при использовании бюджетных средств, выделенных на научные исследования для системы «Безопасный город», где главным исполнителем был Национальный центр информатизации (НЦИ) в рамках государственного холдинга «Ростех». Об этом сообщает РБК.
Проверка началась в сентябре 2022 года после обращения советника министра по чрезвычайным ситуациям Даниила Мартынова. По материалам издания, до прошлого года разработкой «Безопасного города» руководил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян, который был освобожден от должности в марте 2023 года.

В ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры передал результаты проверки в московское военное управление Следственного комитета.


Речь идет о работах, начатых в 2020 году по заказу МЧС. Сотрудники НЦИ занимались разработкой научно-технических и правовых стандартов для этой системы, включая проект федерального закона.
По результатам проверки в прокуратуре обнаружены признаки особо крупного мошенничества при реализации научных исследований. Предполагаемый ущерб оценивается в 620 миллионов рублей, что, по данным издания, практически соответствует общей сумме, выделенной на этот проект.

Следственный комитет должен принять решение о возбуждении уголовного дела. В рамках проверки следователи, занимающиеся особо важными делами, провели опрос нескольких сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.

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День морской пехоты России в 2023 году: как отмечают, кого поздравлять
27 ноября 2023, 00:05

Фото: istockphoto/Dovapi

27 ноября отмечают праздник бойцы, которые входят в состав Военно-морского флота России. Морская пехота является главной ударной силой во время штурмов побережий. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято поздравлять военных, когда впервые появился праздник.

День морской пехоты России: история праздника


27 ноября 1705 года император Петр I подписал указ о создании «полка морских солдат». Основной обязанностью военных было проведение атак в акватории моря и взятие на абордаж кораблей противника. Именно к этому событию приурочена дата торжества.
Позже военные морской пехоты стали охранять порты и базы, а также наносить удары по морским военным объектам оппонента.

Новый российский атомный ледокол назовут «Сталинградом»
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В военной истории был момент, когда морские войска едва не были расформированы, однако с началом Великой Отечественной войны, командование армией пришло к выводу, что без таких подразделений не обойтись. Праздник был учрежден в 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ.

День морской пехоты России: традиции праздника


Показательные выступления морпехов и широкие празднества устраиваются лишь в крупные годовщины войск. Ежегодно морские пехотинцы отмечают праздник в кругу сослуживцев, близких и друзей. В этот праздник проводятся тождественные построения, лучших военных награждают грамотами, медалями и ценными призами.
 
В День морской пехоты по телевидению показывают репортажи о войсках ВМФ, рассказывают об их непростой и важной службе.

Интересный факт: у морских пехотинцев есть свой конкурс профессионального мастерства – «Военно-морское дерби». На мероприятие приезжают военнослужащие других флотов, которые борются с коллегами за звание лучшего подразделения. 

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#конкурс
#история
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#военные
#традиции
#указ
#вмф
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В Крыму объявили понедельник нерабочим днем из-за непогоды
Аксёнов объявил понедельник нерабочим днём в Крыму из-за непогоды
26 ноября 2023, 21:52

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что понедельник, 27 ноября, из-за непогоды объявляется в регионе нерабочим днём.
Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем», — говорится в публикации.

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#крым
#россия
#погода
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На трассе Симферополь — Евпатория из-за подтоплений ограничено движение
26 ноября 2023, 21:46

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение на участке трассы Симферополь — Евпатория в связи с подтоплениями ограничено. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
По словам министра, движение автомобилей ограничено между населёнными пунктами Евпатория и Саки.

«При планировании проезда из города Евпатории в направлении городов Саки и Симферополь просим руководствоваться временной схемой объезда», — говорится в публикации.

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В Москве вечером ожидается сильнейший снегопад
#движение
#рф
#крым
#трасса
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На подмосковном стенде выставки «Россия» детям рассказали о сортировке мусора
26 ноября 2023, 20:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Детям на подмосковном стенде выставки «Россия» рассказали о сортировке мусора, показали различные опыты, а также взяли интервью. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что в эти выходные особой популярностью у детей пользовался мастер-класс «Невероятная физика и химия». В ходе него было показано, на что способна современная наука.

«Мы вместе с ребятами экспериментируем с такими удивительными веществами, как краски-индикаторы которые умеют менять цвет прямо на глазах, замораживаем различные жидкости, смотрим, как испаряется жидкий азот, а это всегда очень эффектно. Также рассказываем детям, как можно яйцо отправить в колбу «силой мысли» с помощью науки, это достаточно интересно, ведь с помощью таких опытов дети лучше понимают науку, как и что работает. Были ситуации, когда ребенок подходил и говорил: «Профессор, я хочу быть таким же, как и вы, я хочу заниматься наукой». Это очень-очень теплое чувство, когда ты понимаешь, что не зря отдал все эти эмоции, все свои знания», — рассказал ведущий научного мастер-класса Даниил Щербатюк.

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#дети
#ребёнок
#наука
#физика
#эмоции
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Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из РФ, выросла до 145 машин
26 ноября 2023, 20:09

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Очередь из фур, которые ожидают выезда из России в Литву, выросла до 145 машин.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калининградской таможни.

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — цитирует агентство слова собеседника.

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#участок
#пропуска
#новости
#россия
#литва
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В Москве вечером ожидается сильнейший снегопад
Минтранс: В Москве вечером 26 ноября ожидаются сильнейший снегопад и гололёд
26 ноября 2023, 19:20

Фото: Минтранс Подмосковья

В Москве в воскресенье, 26 ноября, с 21:00 ожидается сильнейший снегопад. Кроме того, до утра может возможен ледяной дождь, гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, предупредили в Минтрансе Подмосковья.
В связи с этим, в ночь с 26 ноября на 27 ноября будет организовано дежурство  2 310 единиц техники и 2 839 дорожных рабочих.

«Дорожники Подмосковья на страже и готовы к работам для обеспечения безопасного проезда», — проинформировали в ведомстве.

Жителей столицы призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров на дорогах.

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#метель
#севастополь
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Матвиенко попросила коллег уточнять, если они высказывают личное мнение
26 ноября 2023, 18:46

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания палаты в среду обратилась к сенаторам с просьбой.
Матвиенко попросила сенаторов во время публичных заявлениях четко разграничивать, где их собственное мнение, а где позиция представителя Совета Федерации. Речь шла о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой, пишет РИА Новости.

В соцсетях активное обсуждение вызвало высказывания Павловой на тему того, что женщинам нужно ориентироваться на создание семьи, а не на получение высшего образования.

«Председатель СФ сказала: если вы высказываете свое личное мнение, говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. В данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен», - процитировал  Матвиенко собеседник агентства.
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#валентина матвиенко
#политика
#совет федерации
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Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери
26 ноября 2023, 16:13

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех матерей с Днем матери и отметил их вклад в жизнь общества. Соответствующая информация опубликована на сайте РПЦ.
«Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», — говорится в публикации.

Патриарх отметил, что этот праздник является отличной возможностью поблагодарить матерей, выразив им своё уважение и признание. Он подчеркнул, что почитание родителей — важная составляющая всех культур и религий.

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#материнство
#патриарх кирилл
#россия
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На Севастополь надвигается «шторм века»
26 ноября 2023, 16:09

Фото: istockphoto/Liubov Polozhentseva

Жителей Севастополя предупреждают об ухудшении погоды.
В МЧС сообщают о том, что надвигается «шторм века». Он разыграется в Черном море.

Местных жителей попросили не находиться рядом с фасадами домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами линии электропередач (ЛЭП). Также людей призвали не приходить на причалы, скалы и крутые берега рядом с водой. А лучше вообще не выходить из дома. 

Коммунальные службы начали работать в усиленном режиме.

«Шторм века начнется после 18 часов воскресенья, 26 ноября, – его пик ожидается с 21:00 по 00:00», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе ​Турции. 

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