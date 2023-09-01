Военные эксперты предупредили о неизбежном применении ядерного оружия

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Президент Коллегии военных экспертов России генерал-майор в отставке Александр Владимиров заявил, что в конфликте России и Запада будет применено ядерное оружие. Его слова приводит портал «Военное дело».
Владимиров заявил, что конфронтация находится на пике и цели сторон одержать победу в противостоянии достаточно высоки. Генерал заявил, что вступление Польши в вооруженный конфликт на Украине ускорит подобный сценарий. Он также добавил, что к такому развитию событий необходимо готовиться, в том числе, стоит уделить внимание экономике и армии.
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