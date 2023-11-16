Военные из городского округа Пушкинский стали членами элитного отряда

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Военнослужащие из подмосковного городского округа Пушкинский вступили в ряды особого подразделения — полка Московской области. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
В своём телеграм-канале глава горокруга отметил, что подготовку мужчин оценил лично губернатор региона Андрей Воробьев. Теперь бойцы получат выплату в размере одного миллиона рублей.
Всего от городского округа Пушкинский с начала военной операции направлено 219 человек, в ноябре подписали контракт 30 мужчин.
Ранее стало известно, что в Подмосковье создаётся элитное подразделение для выполнения боевых задач – полк Московской области. Набор начался в конце октября. В состав полка войдут 2 тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых, в том числе прошедших горячие точки.
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Екатерина Шмакова