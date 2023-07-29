Военный эксперт Дандыкин: Удар по Таганрогу не получилось выдать за циничное предательство

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Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ракета летела в Таганрогский порт, однако по причине того, что ее подбили, упала в двух километрах от него. Об этом сообщает Царьград.
Сообщается, что в сеть попал видеоролик, на котором видно, как падает обломок украинской ракеты. На кадрах заметен достаточно крупный объект, из-за чего некоторые подумали, что в здание влетел целый снаряд. Паблики Украины начали распространять фейковую информацию, что русские сами себе нанесли предательский удар по тылам.
Напомним, ранее мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.
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«После того, как ракету сбивают, она продолжает лететь, в разные стороны отваливаются горящие обломки. В данном случае сама боеголовка, скорее всего, и детонировала», — пояснил военный эксперт Царьграду.
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Екатерина Коршунова