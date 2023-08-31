Военный эксперт Кошкин раскрыл моральную сторону контрактной службы в армии

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«На сегодняшний день многие люди выбирают именно службу по контракту. Здесь есть высокая степень материальной заинтересованности, и заработная плата, и, конечно, льготы», - отметил эксперт.
«При этом нужно учитывать и весьма важный моральный фактор. Люди идут (служить по контракту) не только чтобы улучшить свое материальное состояние, но именно сама по себе идея быть там, где Родина прикажет, защищать интересы российского общества и государства – это всегда было почетным и ответственным делом для мужчин», - подчеркнул Кошкин.
В подмосковном регионе Балашиха начал работу областной пункт отбора для желающих заключить контракт на военную службу. Пройти отбор может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, не имеющий серьезных противопоказаний по здоровью. Жителям других регионов, на время прохождения медкомиссии и подписания документов, будет предоставлено трехразовое питание и комфортные условия для проживания. Будущие контрактники, прежде чем принять решение, смогут бесплатно проконсультироваться с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Успешно прошедших отбор снабдят всей необходимой экипировкой.
Чтобы начать контрактную службу в российской армии и получать все соответствующие выплаты, в том числе и воинскую прибавку к пенсии, необходимо зайти на сайт контрактмо.рф или позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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