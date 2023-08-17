Военный эксперт Литовкин рассказал, насколько охотно идут служить добровольцы

Специалисты проводят комплекс работ по благоустройству парка Победы в Краснозаводске в Сергиево-Посадском городском округе.

«Сейчас на территории 3,5 га идет активная работа, более 65% уже сделано. После ее завершения, в сентябре этого года, у сергиевопосадцев появится еще одно красивое благоустроенное пространство для досуга и отдыха», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект благоустройства парка Победы в Краснозаводске стал одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщаетпресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Специалисты приступили к созданию пешеходного и велосипедного маршрутов, также в парке оборудуют большую детскую площадку, установят малые архитектурные формы, организуют пункты проката и многое другое. В рамках проекта специалисты проведут дополнительное озеленение территории парка и установят новую современную систему освещения.

Читайте также:

​Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Проект благоустройства Центральной площади в Хотьково победил в конкурсе.