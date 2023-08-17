Военный эксперт Литовкин рассказал, насколько охотно идут служить добровольцы

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«Я сужу по репортажам телевидения. Также, исходя из заявления председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сейчас более 160 тысяч добровольцев вступили в ряды Вооруженных Сил РФ. Это большая цифра. На сегодняшний день то, что российская армия не нуждается в мобилизации, говорит о том, что добровольцев хватает», - пояснил Литовкин.
«Перед отправкой в зону СВО, заключившие контракт проходят военную подготовку на протяжении двух-трех месяцев.Они проходят боевое слаживание. В зависимости от специальности, которую они будут занимать на фронте. Снайперы, пулеметчики, механик, водитель танка, наводчик танка-это все разные специальности. Поэтому, в зависимости от того, какую функцию выполняет военнослужащий, он проходит соответсвующую подготовку. И в соответствии с той или иной специальностью, затрачивается определенное время», - заключил Литовкин.Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Балашихе 4 мая. Для того, чтобы заключить контракт для прохождения службы, потенциальный контрактник должен соответсвовать некоторым требованиям. Возраст будущего бойца должен быть от 18 лет, также у гражданина должна быть годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. В момент подготовки документов, потенциальным защитникам Родины предоставляют трехразовое питание и проживание.
Кандидат на военную службу, который заключает контракт, может рассчитывать на денежные выплаты и льготы для себя и членов своей семьи.Отмечается, что выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне СВО, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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