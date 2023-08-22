Военный эксперт Никулин объяснил, чем обернется для мира сброс воды с Фукусимы

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«Пострадают в данном случае все. Тихий океан и так очень сильно загажен. В первую очередь в этом виноваты американцы, которые провели там немало ядерных испытаний, а сейчас все будут сваливать на Фукусиму», — цитирует Никулина Общественная служба новостей.
Военный эксперт отметил, что последствия такого поступка со стороны правительства Японии будут иметь крайне серьезные последствия. Никулин рассказал, что причина такого решения заключается в переполненных японских хранилищах.
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