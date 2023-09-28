Военно-исторический фестиваль пройдет в Можайске

Фото: Фотобанк МО
7 и 8 октября на территории Можайского городского округа пройдет военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год». Гости фестиваля смогут ощутить на себе атмосферу времен Великой отечественной войны.
Мероприятие проводится на бородинском поле и посвящено октябрьским боям на Можайской линии обороны. На фестивале расскажут о работе военных медиков, желающие смогут изучить использовании радиосвязи в полевых условиях. Об этом сообщает администрация Можайского городского округа
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Также взрослые и дети послушать песни, которые пели бойцы для поднятия духа своих соотечественников и посетить различные интерактивные площадки. Кроме этого, будет организована выставка техники времен Великой Отечественной войны.
Главным зрелищем для гостей будет военно-историческая реконструкция «На Можайском направлении», где можно увидеть настоящее сражение. Стоит отметить, что с 12:00-15:00 все выходные будет работать полевая кухня.
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Также взрослые и дети послушать песни, которые пели бойцы для поднятия духа своих соотечественников и посетить различные интерактивные площадки. Кроме этого, будет организована выставка техники времен Великой Отечественной войны.
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Мира Полтева