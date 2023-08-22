Военнопленный извинился за видео, на котором угрожал ВС России

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Военнопленный, который ранее записал видео с натовской базы в Германии с угрозами в адрес ВС РФ извинился. Об этом пишет издание РИА Новости.
Украинский военнопленный оказался грузчиком одной из деревень Украины. Он проходил обучение в Германии на военной базе НАТО, чтобы принять участие в наступлении. Там же было записано видео, на котором военнослужащий угрожает расправой российским военным.
После того, как украинец попал в плен в результате первого боя, он принес военнослужащим свои извинения и назвал свой поступок глупым.
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«Ждите, кацапы! Мы в пути!», - выкрикивал вместе со своими сослуживцами боец ВСУ.
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Анастасия Крестьянова