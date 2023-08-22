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Военнопленный извинился за видео, на котором угрожал ВС России

Украинский военнопленный извинился за видео с немецкого полигона
22 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнопленный, который ранее записал видео с натовской базы в Германии с угрозами в адрес ВС РФ извинился. Об этом пишет издание РИА Новости.
Украинский военнопленный оказался грузчиком одной из деревень Украины. Он проходил обучение в Германии на военной базе НАТО, чтобы принять участие в наступлении. Там же было записано видео, на котором военнослужащий угрожает расправой российским военным.

«Ждите, кацапы! Мы в пути!», - выкрикивал вместе со своими сослуживцами боец ВСУ.

После того, как украинец попал в плен в результате первого боя, он принес военнослужащим свои извинения и назвал свой поступок глупым.

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#украина
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#всу
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Голикова: смертность в России снизилась на 12,9 процента за первое полугодие
22 августа 2023, 21:17

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатели смертности в РФ снизились на 12,9% за первые полгода 2023 года по сравнению с теми же показателями 2022 года. Об этом Голикова сообщила во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Голикова отметила, что по рождаемости показатели скромные, несмотря на то, что внутри первого полугодия 2023 года были месяцы с улучшением ситуации по сравнению с 2022 годом. Вице-премьер объяснила, что такая ситуация объясняется демографическими спадами, которые были в 1990-е годы.

Голикова подчеркнула, что с 1 сентября будет запущен пилотный проект по проверке эффективности мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, необходимы дополнительные меры в сфере демографии. Глава государства указал на необходимость введения дополнительных мер, которые помогут исправить демографическую ситуацию в стране и обеспечат перелом непростой демографической ситуации.

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В Подольске открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»
22 августа 2023, 21:14

Фото: Минблаго МО

В Подольске в День Государственного флага России торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
С 2015 года это почётное звание присваивается населённым пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточённые сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм. Подольску это звание было присвоено 25 апреля прошлого года.
«Всего в Подмосковье – 31 «Населённый пункт воинской доблести». В 19 из них уже установлены памятные стелы. Подольск стал 20-м. На очереди – село Семёновское и деревня Мокрое в Можайском городском округе, Ногинск и Тучково», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стела в Подольске представляет собой облицованную красным гранитом колонну квадратного сечения с ромбовидной капителью. Она установлена на подиум из гранита. Верх стелы увенчан фигурами с покрытием из сусального золота, под капителью расположен герб муниципального образования. 

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#подольск
#подмосковье
#московская область
#великая отечественная война
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Дептранс: Неправильно припаркованные самокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку
22 августа 2023, 20:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Дептранс Москвы сообщил, что оставленные в непредназначенных для парковки местах самокаты будут отправляться на спецстоянку. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Сообщается, что забрать самокат или велосипед со спецстоянок смогут только владельцы или их представители, при этом необходимо будет предоставить документы на собственность.

ЦОДД возьмет на себя деятельность по контролю за соблюдением правил по парковке техники, перемещать транспорт на спецстоянки будет «Московский паркинг».

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что проблему опасности передвижения самокатчиков и велосипедистов можно с помощью усиления контроля и введения строгих правил движения. Он также предложил ограничить скорость в местах перемещения пешеходов, ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.

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#право
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Загитова публиковала видео на котором нарушает ПДД в центре Москвы
Фигуристка Загитова выложила видео из машины, проезжающей на зеленый свет для пешеходов
22 августа 2023, 20:35

Фото: iStock/Darwel

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором нарушила ПДД и проехала на зеленый свет сфетофора для пешеходов.
На опубликованном видеоролике видно, как фигуристка проезжает пешеходный переход на автомобиле в то время, когда для пешеходов горит зеленый сигнал светофора. Бдительные подписчики обратили внимание на нарушение, после чего видео Загитовой стало распространяться по сети. 


По словам экспертов, олимпийской фигуристке грозит штраф. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мотоциклист сбил бабушку с ребенком на пешеходном переходе. Водитель не ​успел затормозить после того, как увидел переходящих дорогу людей. ​В результате ДТП, все участники ​аварии получили травмы. 

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#штраф
#пешеходный переход
#видео
#пдд
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В Подмосковье назвали самый зелёный двор региона
22 августа 2023, 20:16

Фото: ГУСТ МО

Самым зелёном двором Подмосковья признан двор в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
На организованный управлением конкурс было прислано 117 заявок из 36 городских округов. Финалистов определили с помощью народного голосования в Tekegram-канале ГУСТ. Всего во время конкурса жители отдали более 153 тыс голосов. 
«Первое место получила Ольга из Реутова. Её клумба на Юбилейном проспекте у дома №40 набрала более 34,6 тыс голосов. Второе место занял палисадник Ирины из Лосино-Петровского, на Почтовом переулке у дома №1. Он набрал 31,8 тыс голосов. Бронза – у Ирины из Королёва. Её цветущий сад на проезде Макаренко у дома №1 получил более 24,5 тыс голосов», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
В качестве призов триумфаторам отправят новые саженцы в их палисадники. 

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План на этот год по благоустройству дворов в Подмосковье выполнили на 52%

Благоустроенный жителями двор Долгопрудного стал известен по всей стране


 

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#благоустройство
#голосование
#подмосковье
#московская область
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Саудовская Аравия вводит китайский язык во всех школах
22 августа 2023, 19:59

Фото: iStock/Sky_Blue

Минобразования Саудовской Аравии распорядилось ввести китайский язык в школах.
Министерство образования Саудовской Аравии дало поручение всем частным и государственным школам ввести в образовательную программу изучение китайского языка, сообщает Saudi Gazette.

Данное решение было принято во время визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в КНР.

Уроки китайского языка в школах будут проходить в воскресенье и понедельник. В королевстве департаменты образования готовятся реализовать программу изучения китайского языка для учеников второго класса средних школ. 

Ранее филолог и заведующий кафедрой русского языка в египетском университете Айн-Шамс Мухаммед Наср аль-Гебали заявил, что интерес к русскому языку и культуре в Египте набирает обороты. Он указал, что число студентов в Египте, изучающих русский язык, увеличивается не только из-за перспектив трудоустройства, но и из-за желания углубить свои знания о российской культуре.

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#китай
#язык
#школа
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Суровикин освобожден от должности главкома ВКС
РБК: Суровикина сняли с должности главкома ВКС
22 августа 2023, 19:11

Фото: сайт Кремля

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Об этом изданию РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник издания отметил, что в настоящее время, генерал находится в отпуске. По словам источника агентства, Суровикин действительно освобожден от ранее занимаемой должности, однако, согласно кадровому решению российского оборонного ведомства, он переведен на другую работу.  

Новая должность генерала в настоящее время не названа. 

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#россия
#армия
#минобороны рф
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В Турции закрыли пролив Дарданеллы
22 августа 2023, 19:04

Фото: istockphoto/Dikuch

Минтранс Турции сообщает о том, что пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов из-за лесных пожаров.
Пролив Дарданеллы из-за лесного пожара закрыли для прохода судов в направлении Мраморного моря, пишет ТАСС.
 
«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале — Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг — север. Движение судов осуществляется в одном направлении», — сообщает турецкий Минтранс.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле ожидают новое землетрясение. В опасности могут оказаться 600 тысяч домов.

Об этом изданию Türkiye сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.

«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», —сообщил Ожасеки, добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.
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#турция
#судно
#новости
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В США родился уникальный жираф
22 августа 2023, 18:45

Фото: istockphoto/galitskaya

Единственный в мире жираф без пятен родился в американском зоопарке в Теннесси.
Жираф без пятен появился на свет в зоопарке Brights Zoo, пишет New York Post. Жирафёнок родился полностью коричневым, без пятен. По словам экспертов, он единственный жираф с такой особенностью. Рост новорождённого составляет около 1,8 метра. Он полностью здоров и находится под присмотром матери.
 
Основатель зоопарка Тони Брайт пока не высказывал гипотез, почему у детеныша нет пятен. Но отметил, что популярность новорожденного помогает привлечь внимание в целом к виду, который находится под угрозой исчезновения.
 
«Дикие популяции тихо вымирают, мы потеряли 40 процентов дикой популяции жирафов за последние три десятилетия», — подчеркнул Тони Брайт.
 В 2008 году численность сетчатых жирафов составляла 36 тысяч, а к 2018 году уменьшилась вдвое.
 
Зоопарк попросил посетителей выбрать имя для новорождённого жирафа. Все предложенные имена являются отсылкой к суахили, языку, который используют в Восточной Африке, на родине сетчатых жирафов. Среди предложенных имён: Кипеки (в переводе «уникальный»), Фрияли («необыкновенный»), Шакири («самая красивая») или Джамелла («невероятной красоты»).

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#сша
#зоопарк
#животные
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