Военнослужащий из Донбасса обратился с просьбой к губернатору Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
По вопросу транспортной доступности обратился житель Богородского округа к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который отвечает на вопросы жителей в прямом эфире радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».
Доброволец специальной военной операции, служащий на Донбассе, обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой решить проблему транспортной доступности в Богородском округе.
Доброволец Андрей Г. рассказал, что его младшая дочь в этом году идет в первый класс, мимо их дома не проезжает школьный автобус, что усложняет путь ребенка к образовательному учреждению. Военнослужащий также отметил, что его супруга работает и не будет успевать отвозить дочку в школу и вовремя успевать на работу.
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Доброволец Андрей Г. рассказал, что его младшая дочь в этом году идет в первый класс, мимо их дома не проезжает школьный автобус, что усложняет путь ребенка к образовательному учреждению. Военнослужащий также отметил, что его супруга работает и не будет успевать отвозить дочку в школу и вовремя успевать на работу.
«В каждом муниципалитете действует Центр поддержки защитников Отечества, каждый глава округа знает, в чем нуждаются военнослужащие и их семьи. А правительство страхует, естественно. Всё, что касается школы и дороге к школе мы решим. Поможем», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе прямого эфира радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».На территории Подмосковья работает фонд «Защитники Отечества», который был создан Указом президента в апреле. Цель его работы – персональное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших бойцов, содействие в получении всех мер поддержки. В Центр активно поступают обращения от военнослужащих и членов их семей.
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Алиса Сергиенко