Военные США успешно испытали модель ИИ, снабдив ее секретными данными

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Военные США использовали модель искусственного интеллекта (ИИ), оснащенную секретной информацией, для решения военной задачи.
Результаты эксперимента оказались «успешными», сообщает агентство Bloomberg.
Полковник ВВС США Мэттью Стромайер поделился с изданием, что в качестве решения военной задачи применялась продвинутая языковая модель ИИ. По его словам, эксперимент прошел «очень успешно и с высокой скоростью».
Стромайер отметил, что в настоящее время поиск информации в определенных подразделениях армии может занять у персонала несколько часов. Во время тестирования, один из инструментов ИИ справился с задачей всего за 10 минут.
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Полковник ВВС США Мэттью Стромайер поделился с изданием, что в качестве решения военной задачи применялась продвинутая языковая модель ИИ. По его словам, эксперимент прошел «очень успешно и с высокой скоростью».
«Мы осуществили это, используя секретные данные», — сказал Стромайер.Он также добавил, что технология требует дальнейшей доработки.
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