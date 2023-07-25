Военный аналитик объяснил, что за мины МАГАТЭ нашли у ЗАЭС

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«Противопехотные мины направленного действия в первую очередь предназначены для поражения живой силы противника. Их установка по внешнему периметру станции призвана именно обезопасить станцию от украинских диверсионно-разведывательных групп», - прокомментировал ситуацию Коротченко.
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