Военный блогер Живов раскрыл, откуда были запущены БПЛА для атаки Москвы

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Военный блогер Живов прокомментировал ситуацию с атакой Москвы дронами, оценил работу ПВО и рассказал, откуда были запущены БПЛА.
Пять украинских беспилотников самолетного типа были сбиты над Новой Москвой во вторник утром. Жертв и пострадавших нет, почти на три часа приостановил работу аэропорт Внуково, сообщает ТАСС.
О том, как справилась система ПВО с атакой дронов и почему беспилотники удается перехватить только на подлете к Москве рассказал в беседе с «Радио 1» автор телеграмм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов.
Он заявил, что система ПВО отработала сегодня утром гораздо лучше и после предыдущей атаки было предпринято много мер, начиная от глушилок, заканчивая усилением ПВО.
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О том, как справилась система ПВО с атакой дронов и почему беспилотники удается перехватить только на подлете к Москве рассказал в беседе с «Радио 1» автор телеграмм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов.
«В целом обошлось без жертв и без серьезных разрушений. В этот раз все сработало нормально», - отметил Живов.На вопрос о том, почему БПЛА удается перехватить только на подлете к Москве, военный блогер сообщил, что это зависит от размеров дрона.
«Я не видел еще их осколки и сложно понять. Если это БПЛА самолетного типа, то они пластмассовые, они малозаметные и летят на небольшой высоте. Они не издают ни звука, ни излучения. Их достаточно сложно обнаружить. Выявили их уже на подлете комплексы ближнего радиуса действия, такие как «Панцирь» или «Тор», например», - пояснил Живов.Он также добавил, что нужны изменения в комплексах и радарах, их нужно разрабатывать, улучшать системы обнаружения.
«На это потребуется время. Мы это не решим за день или за неделю», - отметил Живов.Рассуждая о том, откуда были выпущены дроны, военный блогер отметил, что нельзя исключать варианта, что беспилотник могли запускать украинские диверсанты из приграничных российских регионов.
«Завезти беспилотники могли заблаговременно или собрать из отдельных запчастей, это не сложный процесс. Достаточно легковой машины, чтобы завести в Россию дрон и запустить его из какой - то ее территории. Много нюансов. Но скорее всего их запускали из приграничных регионов Украины. Там расстояние не большое, около 500-600 километров. БПЛА самолетного типа спокойно преодолевают такое расстояние, если летят в один конец», - заключил Живов.Читайте также:
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