Военный эксперт Баранец раскрыл, кто будет служить в резервной армии

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Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал «Радио 1», что служить в резервной армии будут исключительно военные-контрактники. В планах – набрать 300 тысяч таких военнослужащих, которые будут задействованы в случае острой необходимости.
«Резервная армия – это наращивание боевого потенциала вооруженных сил. Резервная армия нам нужна, чтобы выровнять баланс в личном составе, потому что есть такие направления, где противник в личном составе нас превосходит, и нам нужно обеспечить определенный баланс», — сказал Баранец.Военный эксперт подчеркнул, что военнослужащих резервной армии отправят сперва в учебные центры. Там они будут проходить длительную подготовку.
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