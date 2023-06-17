Военный эксперт Кнутов объяснил важность акции «Минута молчания»

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«Чтобы поучаствовать в акции, можно, например, потушить свет в зданиях, к примеру, в 22:00 часа на 1 минуту, тем самым обозначить дань памяти в честь погибших отцов и дедов», заявил Кнутов.
«Они, по сути, продолжают ту же борьбу с фашизмом и нацизмом, что велась нашими предками», — сказал военный эксперт.
Юрий Кнутов добавил, что для обозначения своей сопричастности с Днем памяти и скорби, можно выставить на машинах портреты, как это делалось во время бессмертного полка 9 мая 2023 года.
Он также считает, что эту акцию можно провести на достойном уровне, если активно подключатся СМИ и политические деятели.
«Конечно, это может быть не такая масштабная акция, когда мы отмечаем годовщину начала Великой Отечественной войны, но, в любом случае, мы не должны забывать это событие. Это важно не столько для погибших, хотя память о них должна сохраняться, сколько важно именно для живущих сейчас, чтобы мы понимали преемственность того, что делают наши военнослужащие в зоне СВО», — сообщил Кнутов.
Историк также отметил важность поддержки семей военнослужащих.
«Необходимо, чтобы общественные организации и местные органы активно подключались и не оставляли их без внимания».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что «Минута молчания» пройдет по всей России 22 июня.