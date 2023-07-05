Военный эксперт Матвейчук рассказал о преимуществах контрактной службы и льготах

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Военный эксперт, полковник, главный редактор информационного агентства Anna News Анатолий Матвейчук рассказал об условиях для контрактников и льготах, которые им предоставляют.
О том, какие льготы и преимущества есть у контрактников и довольны ли добровольцы условиями, которые им предлагают, Анатолий Матвейчук рассказал в беседе с «Радио 1».
Он заявил, что контрактники на сегодняшний день - это полноценные военнослужащие со всеми вытекающими обязанностями перед государством. Говоря о том, какие им предоставляются преимущества, он отметил налоговые льготы, снисхождения по оплате всех текущих счетов. Если есть кредиты, они замораживаются до окончания контрактной службы. Он также рассказал о льготах при поступлении в высшие учебные заведения.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит ряд льгот для себя и своей семьи. Ему будет предоставлено такое право как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Он заявил, что контрактники на сегодняшний день - это полноценные военнослужащие со всеми вытекающими обязанностями перед государством. Говоря о том, какие им предоставляются преимущества, он отметил налоговые льготы, снисхождения по оплате всех текущих счетов. Если есть кредиты, они замораживаются до окончания контрактной службы. Он также рассказал о льготах при поступлении в высшие учебные заведения.
«В настоящее время количество контрактников очень велико и некоторым даже приходится отказывать. Если бы было все плохо, люди бы не шли на контрактную службу. Если сравнить количество действующих военнослужащих и тех, кто сейчас приходит на службу по контракту, то соотношение такое: на 10 военнослужащих 2 по призыву, 8 контрактников», - заявил Матвейчук.Рассуждая о том, какие меры еще необходимо предпринять для того, чтобы желающие служить по контракту еще более охотно шли на службу, он заявил, что нужно поднять социальную оценку военнослужащих.
«Нужно чтобы было как в Советском Союзе. Человек в военной форме должен вызывать уважение в обществе и военного точно не должны бояться. Сейчас у нас социальное понятие о военнослужащих очень размыто. Многие не понимают для чего нужна армия и относятся к ней скептически и не серьезно», - заключил Матвейчук.Для желающих заключить контракт на прохождение военной службы, в Балашихе открылся областной пункт отбора. К кандидатам предъявляется несколько требований: возраст должен быть от 18 лет, у гражданина должна быть годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают необходимую экипировку, консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. В процессе подготовки документов, потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание. Заключивший контракт для прохождения воинской службы, может рассчитывать на денежные выплаты и преимущества. Выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит ряд льгот для себя и своей семьи. Ему будет предоставлено такое право как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Анастасия Крестьянова