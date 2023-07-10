Военный эксперт Шурыгин рассказал о большом пакете льгот для контрактников

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По его словам, существует план набора по контракту и он активно выполняется.
«Подписание контрактов идет достаточно активно. Факторов, по которым это происходит, несколько. Большая пропаганда, которая идет. Люди понимают, что время суровое. Для многих людей это возможность ощутить себя, свое предназначение, свою нужность стране, Родине», - пояснил Шурыгин.Рассуждая о том, почему люди идут на контрактную службу, эксперт отметил наличие большого пакета льгот и преимуществ.
«В этом случае не последнюю роль играют условия контакта. Потому что зарплаты сейчас для военных очень высокие. Для тех, кто находится в зоне СВО, они вообще являются одними из самых больших в стране. Это тоже стимул. Также есть льготы, которые прописаны. Это и статус ветерана, со многими полагающимися преимуществами. Есть льготы при поступлении на учебу, военная ипотека. В общем, достаточно большой пакет, который позволяет выбрать военную службу как свое будущее», - отметил Шурыгин.Для желающих заключить контракт для прохождения военной службы, начал свою работу Московский областной пункт отбора в Балашихе. Кандидаты должны соответствовать всего нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, успешный кандидат получит экипировку. Ему будет предоставлено право консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Еще на этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.
Денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи получит россиянин, который заключит контракт. Сами выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.
К основным преимуществам, которые предоставляются добровольцам, подписавшим контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, относятся: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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