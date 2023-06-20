Военный психолог Захаров назвал главную проблему участников СВО

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Военный психолог призвал включить психологическую помощь в механизм реабилитации участников СВО
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования прорабатывает механизм реабилитации участников спецоперации. Сейчас специалисты разрабатывают маршрутизацию таких пациентов.
Военный психолог Алексей Захаров отметил, что реабилитация – это процесс комплексный, который включает не только физическое, но и психологическое здоровье. Он рассказал «Радио 1», что ключевой задачей медиков будет возвращение военных в обычную жизнь.
Военный психолог Алексей Захаров отметил, что реабилитация – это процесс комплексный, который включает не только физическое, но и психологическое здоровье. Он рассказал «Радио 1», что ключевой задачей медиков будет возвращение военных в обычную жизнь.
«Восстановление физического здоровья — соматическое восстановление, потому что людям нужен ресурс, и если его нет, он психически не восстановится. Помимо восстановления ресурса необходимо думать и говорить о вопросах социализации – это возврат людей из военной системы жизни в гражданскую. Здесь нужна и важна работа психологов и социальных работников», — сказал Захаров.Напомним, уже с 1 июля психологи начнут принимать пациентов в российских поликлиниках. Программа в первую очередь нацелена на участников специальной военной операции.
Екатерина Шмакова