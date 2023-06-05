Военный психолог Захаров объяснил, как понять, что подросток сотрудничает с ВСУ

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«Во-первых, надо выяснять, что это за подросток и откуда он. Много было в 2014 году людей, приехавших из Украины. Важно понять, какие у него взгляды на жизнь. У подростка наличие радикальных взглядов – это естественный фактор, потому что это период формирования личности, они хотят быть шпионами, разведчиками. Надо смотреть, с кем общается подросток, какие у него взгляды, потому что он так или иначе будет свои взгляды как-то выражать. У него был сформирован образ врага по отношению к нам», - отметил Захаров.
«Все радикальные взгляды ребенка надо анализировать и направлять в нормальное русло. Дети должны понимать, на какой земле они находятся, знать историю. На Украине вместо реальных исторических факторов засовывают суррогат. Молодежь, которая была на Майдане, за эти годы выросла, у многих уже появились свои дети. Надо понимать, как они своих детей воспитывают», - уточнил Захаров.
Он также отметил, что, если ребенок уже совершил преступление, надо стараться разговаривать с ним и проводить целенаправленную работу. Совместно с правоохранителями необходимо работать и искать кураторов.
Сейчас нужно заниматься с той молодежью, которая находится на той стороне, потому что она будет на нашей стороне. Надо понимать, что молодежь Херсонской и Запорожской областей – это не то население. Которое находится Донецкой и Луганской. У них совсем не то настроение. Нужна государственная программа на эту тему. Она должна ложиться, как раз, в этот термин «денацификация». Людям 30 лет на мозги капали ежедневно, у них все извращено и вывернуто наизнанку», - уверен Захаров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что психолог Гамалина рассказала о важности участия родителей в школьной жизни ребенка.