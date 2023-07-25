Военный юрист Тригнин объяснил положение призывников после новых поправок

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Глава Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин заявил, что поправки не внесут существенных изменений в ситуацию, передает Общественная служба новостей.
Тригнин напомнил, что повестка считается врученной в течение семи дней с момента опубликования ее в Едином электронном реестре повесток.
Военный юрист выразил сомнение, что электронный реестр повесток будет готов к 1 сентября. Он также дополнил, что изначально должен быть сформирован Единый реестр воинского учета.
Напомним, ранее Государственная Дума приняла поправки, запрещающие призывникам выезжать из России с того дня, как повестка будет размещена в реестре и отправится на место работы или учёбы.
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«Поправками хотят изменить установленный срок — не в течение 7 дней, а с момента размещения», — цитирует Тригнина Общественная служба новостей.
Напомним, ранее Государственная Дума приняла поправки, запрещающие призывникам выезжать из России с того дня, как повестка будет размещена в реестре и отправится на место работы или учёбы.
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Екатерина Коршунова