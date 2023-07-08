Вокзал города Коломна работает в штатном режиме

Фото: Минтранс Подмосковья
При этом, движение поездов на станции происходит в прежнем режиме. Железнодорожники проводят информирование и сопровождение пассажиров.
«Из-за прохождения грозового фронта на ряде участков Казанского направления электрички дальних маршрутов с 19:00 до 20:50 следовали со снижением скорости. В результате ряд поездов в сторону Москвы и области курсировали с опозданием», - подчеркнули представители Минтранса.
В МЖД подчеркнули, что принимают все необходимые меры для стабилизации движения поездов.
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