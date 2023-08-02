Волгоградская мэрия отозвала судебный иск на Исинбаеву

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«Исинбаева полностью оплатила долг, поэтому иск был отозван», —прокомментировал ситуацию Алексей Трункин.
18 июля глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение мэру Махачкалы Юсупу Умамову и Минспорту республики переименовать стадион имени Исинбаевой из-за её переезда в Испанию.
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