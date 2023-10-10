Волынец оценила предложение увеличить время обеда школьников

Фото: istockphoto.com/Zinkevych
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что увеличение времени обеда школьников до 30 минут – это дело, которое может регулироваться каждой школой индивидуально.
«В разных школах разные условия. Есть школы, где на одной перемене все дети не помещаются в столовой, и они едят в разные периоды. Здесь важно, чтобы дети действительно успели спокойно поесть. <…> То есть всё можно отформатировать внутри самой школы», — прокомментировала в беседе с RT Волынец.
Ранее Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой увеличить время перемены, предусмотренной для организации обеда школьников, до 30 минут. Он пояснил, что сейчас время, отведённое для обеда школьников, составляет 20 минут. При этом, за эту перемену дети должны успевать не только есть, но и собирать вещи, готовиться к следующему уроку, общаться, отдыхать, и т.д.
Читайте также:
Депутат Власов призвал увеличить время обеда школьников
Волынец предложила ввести бесплатное питание для детей-инвалидов в школе
Миронов предложил отслеживать, насколько полезна деятельность чиновников
Мелисса Тимофеева