Волынец: Перед абортом необходимо прослушивание сердцебиения плода

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала сделать обязательным прослушивание сердцебиения плода перед абортом.
Она отметила, что такая мера может разубедить в аборте большинство женщин, что способствует уменьшению таких процедур в России и повысит рождаемость.
Ранее Ирина Волынец выступала с инициативой не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей.
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«Прошу разработать и вынести на голосование законопроект об обязательной визуализации плода и прослушивании сердцебиения перед принятием решения об аборте», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
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Мелисса Тимофеева