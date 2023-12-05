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Волынец: Перед абортом необходимо прослушивание сердцебиения плода

05 декабря 2023, 13:55
Фото: istockphoto.com/stefanamer

Фото: istockphoto.com/stefanamer

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала сделать обязательным прослушивание сердцебиения плода перед абортом.
Она отметила, что такая мера может разубедить в аборте большинство женщин, что способствует уменьшению таких процедур в России и повысит рождаемость.

«Прошу разработать и вынести на голосование законопроект об обязательной визуализации плода и прослушивании сердцебиения перед принятием решения об аборте», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.


Ранее Ирина Волынец выступала с инициативой не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей.

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Мытищинские юнармейцы стали призерами соревнований по спортивному лазертагу
05 декабря 2023, 13:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Мытищинские команды заняли призовые места в состязаниях по спортивному лазертагу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Соревнования по лазертагу среди юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов в возрастной категории 2007-2013 гг. р. прошли на базе УСЦ «Юность» 4 декабря в Подольске.

В мероприятии приняли участие более 20 команд юноармейцев со всего Подмосковья. 

Команды «Ястребы» и «Беркут» из школы № 3 и отряд «Аврора» из школы № 9 представляли городской округ.

По итогам захватывающих игр  «Ястребы» стали обладателями бронзовых медалей в возрастной категории 10-13 лет. Кроме этого, в возрастной категории 14-17 лет мытищинские юнармейцы из команды «Аврора» стали серебряными призерами соревнований по спортивному лазертагу.

Стоит отметить, что соревнования были посвящены началу контрнаступления советских войск под Москвой.

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#подмосковье
#юнармия
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Песков сообщил, что Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ
05 декабря 2023, 13:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ, которую он посетил накануне. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что выставка вызывает живой интерес. Песков отметил, что то, что успел осмотреть российский лидер является богатой экспозицией. Пресс-секретарь особенно выделил усилия, прилагаемые регионами для своей презентации на выставке.

Напомним, вчера, 4 декабря, глава государства  осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею Славы», которая посвящена успехам спортсменов. После этого Владимир Путин изучил экспозицию «Первые в России – стране возможностей», которую организовало Российское движением детей и молодежи «Движение Первых» вместе с платформой «Россия – страна возможностей».

Выставка-форум «Россия» начала работу на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Свою работу она завершит 12 апреля следующего года. Выставка-форум насчитывает 131 экспозицию, в их числе стенды всех 89 российских регионов.

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#песков
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Возвращение GTA 6: когда выйдет игра, трейлер, что известно о новом сюжете
Студия Rockstar Games опубликовала первый трейлер GTA 6
05 декабря 2023, 12:50

Американская видеоигровая компания Rockstar выпустила трейлер новой части популярной серии Grand Theft Auto (GTA). О том, где развернутся основные действия игры, чего ожидать от нового сюжета, и кто станет главным героем шестой части, расскажет редакция «Радио 1».

Rockstar Games показала первый трейлер GTA 6 


Трейлер новой части популярной игры был опубликован на официальном канале студии. За четыре часа ролик набрал более 32 млн просмотров.



Примечательно, что дебютный ролик должен был появится в сети 5 декабря в 17:00, однако минувшей ночью трейлер был слит в сеть. Разработчики опубликовали официальное видео, не дожидаясь запланированного времени для демонстрации.

Когда выйдет GTA 6 


Релиз игры состоится в 2025 году, однако пользователи предположили, что ПК-версию можно ждать только к 2026 или 2027 году, как это было с прошлыми релизами Rockstar Games.

На школьника оформили кредит на 250 тысяч рублей во время игры в GTA
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Что будет в новой игре ГТА 6


Судя по трейлеру, главных героев в GTA двое. Предполагается, что это будут любовники. Впервые за историю игры управлять можно будет персонажем женского пола. Прежде можно было выбрать аватара-женщину, но это никак не сказывалось на сюжете.

Действия впервые развернутся в современном Вайс Сити – городе вымышленного американского штата Леонида, где девушка по имени Луция вместе со своим возлюбленным проворачивают серию дерзких ограблений. 

Прежде игровые события уже были в Сити, однако разворачивались они в 80-х годах.  Разработчики заверяют, что ГТА 6 будет самой иммерсивной за всю историю существования игры.



По некоторым данным, сюжет игры напомнит историю Бони и Клайда. Новые персонажу попадут в «передрягу», из которой им придется выбираться вместе. Геймеры смогут менять внешность и одежду персонажей, а также переключаться между ними.
В шестой части игры будут представлены различные слои общества – от криминальных авторитетов до знаменитостей.

Пользователи сети уже обратили внимание на графику игры. Особенное внимание геймеров привлекла дальность прорисовки и детали персонажей, что делает игру максимально реалистичной.

Прежняя версия игры GTA 5 вышла в 2013 году. Новинку с нетерпением ждали, и количество ее продаж в первые 24 часа ожидаемо превысило 800 миллионов долларов. В настоящее время ГТА является самой продаваемой игрой после Minecraft.
 
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#россия
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Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин
Песков назвал проведение амнистии женщин-заключенных до конца 2023 г невозможным
05 декабря 2023, 12:42

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что амнистию для ряда категорий осужденных женщин провести до конца года невозможно. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, вопрос амнистии женщин, которые осуждены за ненасильственные преступления, заслуживает рассмотрения, однако на данный момент конкретики пока нет. Пресс-секретарь подчеркнул, что данную тему предстоит рассмотреть и выработать позицию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия решений по амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в тюрьмах за ненасильственные преступления. Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к Путину с просьбой помиловать всех женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение ненасильственных преступлений, у которых есть несовершеннолетние дети. Российский лидер счел такое предложение логичным.

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#спч
#наказание
#лидер
#переговоры
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В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time
Песков: номинация на человека года по версии Time не имеет значения для Путина
05 декабря 2023, 12:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения. Об этом Песков сообщил журналистам.
По мнению представителя Кремля, роль российского лидера в государстве и мире сложно переоценить. Песков также добавил, что Путин играет экстраординарную роль в мире.

Ранее сообщалось, что Time внес президента России Владимира Путина в список претендентов на звание «человека года». Про главу государства говорится, что в текущем году он столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», организованного Евгением Пригожиным, однако, справившись с этим, он только укрепил свои позиции. Напомним, в 2007 году Time уже признавал Путина «человеком года», а также многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.

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#песков
#чвк
#переговоры
#журнал
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Подмосковных участников проекта «Профразвитие» пригласили на стажировки
05 декабря 2023, 12:26

Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»

Четверо участников проекта «Профразвитие» из Московской области получили приглашения на стажировки. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Профразвитие».
В первом сезоне проекта приняли участие свыше 30 тысяч участников, среди которых около 830 представители Подмосковья.

«Проект получился действительно масштабным и полезным для будущих профессионалов. Мы охватили все 89 регионов России.  Самое важное, на мой взгляд, мы сумели показать молодым ребятам, что возможностей для старта и развития карьеры бесчисленное количество, а работодатели действительно заинтересованы в молодых, активных и готовых «профразвиваться»<…> », – поделился первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. 

По итогам проекта работодатели провели 811 собеседований, 150 кандидатов получили приглашения на стажировки, которые будут проходить с декабря 2023 года до конца марта 2024 года. 

Из Московской области такая возможность появилась у Валерии Смирновой из МГУ, которая смогла попасть на позицию стажера видео-монтажера в АНО Корпоративная сетевая академия. 

Кроме этого, Даниил Манухин из ТВГУ, Светлана Концева из МГИКа и Анна Соболева изГСГУ будут стажироваться в ВДЦ «Океан»в роли вожатых для детей.

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Конкурс научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ» пройдет в Нижнем Новгороде
05 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/flukyfluky

С 19 по 20 января 2024 года в Нижнем Новгороде состоится очный тур Международного конкурса научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ». На сегодняшний день в конкурсе принимают участие более 250 анимационных студий, художников, дизайнеров, аниматоров из РФ и других государств.
Отмечается, что конкурс «МУЛЬТПРОМ» является самостоятельным проектом Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!». Данный конкурс способствует поддержке и развитию молодежного научно-технического творческого процесса и промышленной профориентации, а также является крупнейшей коммуникационной площадкой с уникальным форматом взаимодействия специалистов ведущих организаций и участников из разных стран.

Оценивать проектные работы будет экспертное жюри из числа специалистов ведущих анимационных студий, крупных научных и промышленных организаций, а также различных образовательных и профориентационных центров. Подать заявку для участия в конкурсе можно до 31 декабря этого года на сайте, а также отправив письмо на электронную почту info@otwinta.com

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«Украл сам у себя»: за что бывшему российскому министру грозит 19,5 лет тюрьмы
Гособвинение запросило для экс-министра Абызова 19,5 года колонии
05 декабря 2023, 11:23

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Сторона обвинения просит суд назначить бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову наказание в виде 19,5 года колонии строгого режима. Редакция «Радио 1» расскажет, за что арестован чиновник, как он создал преступное сообщество и почему не признает свою вину.

Министр Абызов: за что арестован


Михаил Абызов занимал должность в российском правительстве с 2012 по 2018 годы. Министр попал в поле зрение правоохранителей из-за подозрения в хищении денежных средств и их выводе за рубеж. В 2019 году чиновник был задержан, с тех пор он находится в СИЗО.

Абызову выдвинули обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Следствие установило, что экс-министр вывел 4 млрд рублей на иностранные счета, при этом действовал совместно со
своими сообщниками.

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Следствие установило, что министр вместе с другими членами преступного сообщества, заключали фиктивные сделки по завышенной стоимости, с целью завладения денежными средствами энергетической компании. Таким образом, им было присвоено 32,5 млрд рублей. 

Абызов погасил долг


Адвокат заявил, что Абызов в настоящее время выплатил в государственный бюджет более 20 млрд рублей. Правозащитник также рассказал, что в отношении бывшего министра открыто исполнительное производство, в рамках которого, его подзащитный должен внести еще 11 млрд и 120 млн рублей. Адвокат добавил, что свою вину чиновник по-прежнему не признает.

Прежде на суде Абызов заявил, что являлся владельцем 95,5% акций энергетической компании, денежные средства которой были присвоены незаконным путем.

 «То есть я украл сам у себя», — заявлял бывший министр.

Прокурор потребовал 19,5 лет колонии для Абызова


На очередном судебном заседании по делу Абызова, сторона обвинения запросила для фигуранта 19,5 лет лишения свободы по совокупности преступлений. По мнению прокурора, вина Абызова полностью доказана.

Помимо наказания, связанного с лишением свободы, обвинение просит взыскать с экс-министра штраф в размере 470 млн рублей, а также лишить его ранее присвоенной награды – ордена Дружбы.


Что известно про Абызова?


Михаил Абызов начинал свой трудовой путь в должности разнорабочего в типографии. Тогда его семья нуждалась в деньгах, так как его отец  скоропостижно скончался. Одновременно с работой будущий министр учился в Москве на математическом факультете в МГУ. Еще будучи студентом, Абызов создал свою первую фирму, которая специализировалась на торговле вещами из Турции.

Через некоторое время бизнесмен открыл еще несколько видов деятельности. В середине 1990-х годов Абызов уже руководил топливно-энергетической компанией. В 2011 году по предложению главы государства, Абызов возглавил проект «большого правительства», а после стал советником Дмитрия Медведева.

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В 2018 году по версии Forbes министр стал одним из самых богатых людей в России. Его состояние оценивалось в $600 млн.

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В Красногорске прошла отчётно-выборная конференция региональных студотрядов
05 декабря 2023, 11:21

Фото: Антон Чернов

В Красногорске прошла вторая отчётно-выборная конференция региональных студенческих отрядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Мероприятие прошло 4 декабря в Доме Правительства Московской области.

На конференции переизбрали руководителя регионального отделения российских студенческих отрядов и подвели итоги работы области за 2023 год.

«Ваши результаты и победы – заслуга каждого из вас, каждого человека, который входит в состав российских студенческих отрядов. Огромное спасибо за вашу большую работу, за вашу вовлеченность, вашу честность, вашу искренность - и от меня, и от Правительства Московской области, и лично от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. <…> Мы со своей стороны всегда вас поддерживали, и будем поддерживать дальше. Вместе с вами мы сильнее, мудрее, и можем сделать много хороших, полезных дел на благо Подмосковья», - подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что по итогам конференции новым руководителем Московского областного регионального отделения на ближайшие 3 года был избран Павел Ковалев.

Кроме этого, за 2023 год реготделение Подмосковья вошло в топ-10 лучших региональных отделений страны из всех регионов, а также стало первым в ЦФО среди 18 регионов.

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