Волынец предложила для детей-инвалидов электронные сертификаты на реабилитацию

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой о разработке электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.
Она отметила, что такая мера имеет цель помочь в социальной адаптации таких детей, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество. Также электронные сертификаты упростят получение помощи гражданам и сделают прозрачной всю систему.
Согласно предложению Волынец, с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитационные мероприятия, питание и проживание пациентов и их сопровождающих, а также компенсировать все расходы на проезд.
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Согласно предложению Волынец, с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитационные мероприятия, питание и проживание пациентов и их сопровождающих, а также компенсировать все расходы на проезд.
«Прошу в защиту прав и интересов детей-инвалидов рассмотреть вопрос о разработке федерального законопроекта, предусматривающего выдачу электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева