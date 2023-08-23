Волынец предложила ежегодно выдавать родителям школьников сертификат на 20 тыс. рублей

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«Прошу рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе (одежда, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьная сумка) на сумму 20 тыс. рублей на каждого школьника», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
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