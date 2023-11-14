Волынец предложила наделить медсестёр правом отказа проводить аборт

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила дать право медперсоналу, в том числе и медсёстрам, на отказ от аборта в ряде случаев.
В частности, речь идёт о немедицинских показателях.
Волынец отметила, что подобное решение может оказать благотворное влияние на рождаемость в стране.
Ранее сенатор Маргарита Павлова призывает девушек не зацикливаться на высшем образовании. Она добавила, часто «высшее образование ни к чему не приводит», а человек только теряется в поисках себя.
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Волынец отметила, что подобное решение может оказать благотворное влияние на рождаемость в стране.
«Прошу поддержать данное предложение, инициировать разработку законопроекта, реализация которого окажет положительное влияние на динамику рождаемости нашей страны», — приводит RT текст обращения Волынец на имя депутата Госдумы Вероники Власовой.
Ранее сенатор Маргарита Павлова призывает девушек не зацикливаться на высшем образовании. Она добавила, часто «высшее образование ни к чему не приводит», а человек только теряется в поисках себя.
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Мелисса Тимофеева