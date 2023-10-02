Волынец предложила не учитывать доход семьи при начислении пособия на инвалида

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Омбудсмен отметила, что для семей, которые воспитывают ребенка-инвалида, нужно сделать исключение как для особо нуждающихся.
«Предлагаемые поправки выработаны с учётом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, равно как и на повышение качества жизни семей, ухаживающих за ребёнком-инвалидом», — цитирует Волынец RT.
Уполномоченный по правам ребёнка подчеркнула, что важное условие заключается в том, что ребенок-инвалид должен воспитываться в семье, а не в детском интернате.
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