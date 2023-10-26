Волынец предложила популяризировать образ многодетной семьи

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой популяризировать образ многодетной семьи с помощью фильмов, сериалов и рекламы.
Она отметила, что такие меры актуальны, поскольку поддержка таких семей на сегодняшний день находится в особой поле внимания государства.
Ранее Ирина Волынец предлагала в стране на законодательном уровне необходимо запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних.
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«Считаю крайне важным установить регламент о производстве за государственный счёт фильмов, сериалов, рекламных роликов, где в центре сюжета/сценария будет многодетная семья, чтобы популяризировать образ многодетной семьи», — прокомментировала в беседе с RT Волынец.
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Мелисса Тимофеева