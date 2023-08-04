Волынец предложила повысить выплаты за рождение пятерняшек до 1 млн рублей

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Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой повысить в России единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек, в частности, за последних до 1 млн рублей.
«Прошу поддержать инициативу и разработать законопроект о внесении изменений в ФЗ о повышении размера единовременной выплаты за одновременно рождённых двоих и более детей, предусмотрев федеральную выплату при рождении двойни в размере 250 тыс. рублей, за тройню — 350 тыс. рублей, за четверняшек — 500 тыс. рублей, за пятерняшек — 1 млн рублей», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
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Мелисса Тимофеева