Волынец предложила создать единое пособие для беременных

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой создания единого пособия по беременности женщинам по факту её регистрации.
«Для решения проблем повышения эффективности реализации социально-демографической политики и усиления мер поддержки для беременных надо при назначении единого пособия по беременности исключить комплексный подход нуждаемости семьи и увеличить размер выплат до прожиточного минимума, установленного субъектами РФ», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
Ранее Ирина Волынец выступила с инициативой о разработке электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.
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