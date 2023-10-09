Волынец предложила ввести бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ввести бесплатное питание детей-инвалидов в образовательных организациях за счёт бюджета.
«В целях защиты прав детей-инвалидов прошу рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», — приводит RT текст обращения Волынец на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой.Читайте также:
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