Волынец призвала не учитывать имущественный фактор при расчёте детского пособия

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой исключить нефинансовый, в том числе имущественный фактор при расчёте пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
«Прошу рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений в постановление правительства России «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.Читайте также:
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