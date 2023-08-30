Волынец выступила за дополнительные баллы на ЕГЭ для медалистов

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«Было бы здорово, если бы был единый формат. Потому что родителям и абитуриентам часто очень сложно в этом разобраться. Сайты у всех вузов разные, где-то эти условия отражены, где-то их приходится искать и тратить время. А это, согласитесь, когда нужно принять решение, достаточно сложно», — пояснила в беседе с RT Волынец.
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